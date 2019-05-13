На время реконструкции теплосети на улице Луначарского изменилось движение общественного транспорта
В Перми, на время реконструкции теплосети на улице Луначарского, до 10 июня, изменилось движение общественного транспорта. Как сообщили в мэрии Перми, автобусные маршруты № 14, 33 и 68 теперь следуют по улицам Ленина, Сибирской и Луначарского (далее по маршрутам следования), в обратном направлении без изменений. Кроме того, до 10 июня закрыт проезд автомобильного транспорта по улице Луначарского на участке от дома по улице Луначарского, 73 до Комсомольского проспекта, а также по улице Луначарского на участке от Комсомольского проспекта в районе дома № 56 по улице Луначарского.
Напомним, пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начали перекладку участка тепловой сети, проходящей по улице Луначарского. Энергетикам предстоит заменить 213 метров трубопровода диаметром 400 мм. Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской.
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