Центр Перми превратился в одну большую пробку

Центр Перми сегодня встал в 7-балльных пробках. До сих пор плотное движение сохраняется на ул. Ленина от Попова до Комсомольского проспекта, сам проспект также загружен до предела. Все это вызвано перекрытием участка на Луначарского. Здесь начался ремонт теплотрассы.

С 10 мая движение по Луначарского от Компроса до ул. Газеты Звездаперекрытополностью. До 10 июня здесь должны заменить 213 метров теплосетей.