Чусовой получил 75 млн рублей на реконструкцию главной улицы

Проект комплексного благоустройства улицы Ленина в городе Чусовом стал победителем конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений. Всего было выбрано 80 проектов-победителей из 330 заявок, поступивших от 77 регионов. Благодаря победе в конкурсе, Чусовой получил 75 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта «Чусовские атланты».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, проект подразумевает комплексную реконструкцию улицы Ленина в едином цветовом и стилистическом исполнении и создание четырех точек притяжения вдоль улицы. Среди них – станция эко-мастерства «Дворец металлургов», главная площадь «Сердце города», спортивный центр «Станция Пионер» и арт-резиденция молодых предпринимателей «ДКЖ». Также планируется устройство смотровой площадки, арт-объектов, зон отдыха, спортивных площадок, места для велотрека и специальных площадей для уличного граффити. Проект планируется реализовать в течение ближайших двух лет.