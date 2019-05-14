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← На время реконструкции теплосети на улице Луначарского изменилось движение общественного транспорта

Сегодня в Перми стартует всероссийский фестиваль →

17 мая будет ограничено движение транспорта в поселке Новые Ляды

17 мая будет ограничено движение транспорта в поселке Новые Ляды. Ограничение движения будет действовать на время проведения 42-й легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 17 мая с 18:00 до 20:00 будет временно прекращено движение транспорта по следующим улицам: 

 – улица Мира на участке от улицы Молодежная до дома №28 по улице Мира; 

– улица Островского на участке от улицы Молодежная до дома №28 по улице Мира; 

– улица Молодежная на участке от улицы Мира до улицы Островского. 

Также по маршруту проведения эстафеты будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Метки: в Перми, Анонс, Спорт

Опубликовано: 14.05.2019 в 10:18 в рубрике - Новости T7-inform

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← На время реконструкции теплосети на улице Луначарского изменилось движение общественного транспорта

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