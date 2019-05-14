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17 мая будет ограничено движение транспорта в поселке Новые Ляды
17 мая будет ограничено движение транспорта в поселке Новые Ляды. Ограничение движения будет действовать на время проведения 42-й легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 17 мая с 18:00 до 20:00 будет временно прекращено движение транспорта по следующим улицам:
– улица Мира на участке от улицы Молодежная до дома №28 по улице Мира;
– улица Островского на участке от улицы Молодежная до дома №28 по улице Мира;
– улица Молодежная на участке от улицы Мира до улицы Островского.
Также по маршруту проведения эстафеты будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
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