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15 мая на эспланаде откроется фестивальный городок «Студвесны»
Пермь готовится принять XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» - уже сегодня город украсят 7 трехметровых медведей, а 15 мая на центральной площади откроется большой фестивальный городок. Вход будет свободный для всех желающих. С 15 по 17 мая он будет открыт для гостей с 11:00 до 23:00, а 18 числа - с 10:00 до 20:00. Фестивальный городок будет состоять из нескольких тематических площадок. В нем разместятся сразу две лаунж-зоны. Первая - яркий автобус с обстановкой пляжной вечеринки, вторая - для тех, кому захочется спокойного отдыха. Любители активного отдыха смогут сдать нормы ГТО на спортивно-развлекательной площадке. Также посетители городка точно оценят «Инстамузей» - 3D фотозоны и арт-объект - почти трехметровую голову медведя из гофрированного картона. Атмосферу праздника на танцевально-музыкальной площадке вместе с участниками будут создавать и ведущие «Европы Плюс». Жители и гости Перми смогут стать частью велооркестра – крутя педали создавать настоящее музыкальное произведение. В зависимости от интенсивности вращения будет звучать разная музыка. Впечатление от происходящего усилят главный пермский фонтан и «Почта счастья», благодаря которой можно запустить записку со своим желанием в небо на светодиодном самолётике.
Кроме того, к «Российской студенческой весне» Пермь украсят арт-объекты. Символы Студвесны - фигуры людей с головами медведей высотой 2,5 метра - будут встречать участников у всех площадок фестиваля: Пермского академического Театра-Театра, Большого зала Пермской краевой филармонии, Пермского театра юного зрителя, Пермской краевой библиотеки им А.М. Горького, Дворца Молодежи, Пермского дома народного творчества «Губерния». Каждая фигура будет соответствовать направлению, по которому проходит конкурсная программа на площадке. Например, персонаж-гитарист будет стоять у «Дворца Молодежи», где состоятся выступления по направлению «Музыкальное». На время проведения фестиваля, с 14 по 18 мая в Перми будет ограничена парковка.
Напомним, XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи состоится с 14 по 19 мая. 3000 финалистов, лучших творческих студентов России будут определены по итогам 75 региональных фестивалей в 7 направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.
Церемонии Открытия (14.05.2019) и Закрытия (18.05.2019) фестиваля состоятся в УДС «Молот».
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