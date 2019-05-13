15 мая на эспланаде откроется фестивальный городок «Студвесны»

Пермь готовится принять XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» - уже сегодня город украсят 7 трехметровых медведей, а 15 мая на центральной площади откроется большой фестивальный городок. Вход будет свободный для всех желающих. С 15 по 17 мая он будет открыт для гостей с 11:00 до 23:00, а 18 числа - с 10:00 до 20:00. Фестивальный городок будет состоять из нескольких тематических площадок. В нем разместятся сразу две лаунж-зоны. Первая - яркий автобус с обстановкой пляжной вечеринки, вторая - для тех, кому захочется спокойного отдыха. Любители активного отдыха смогут сдать нормы ГТО на спортивно-развлекательной площадке. Также посетители городка точно оценят «Инстамузей» - 3D фотозоны и арт-объект - почти трехметровую голову медведя из гофрированного картона. Атмосферу праздника на танцевально-музыкальной площадке вместе с участниками будут создавать и ведущие «Европы Плюс». Жители и гости Перми смогут стать частью велооркестра – крутя педали создавать настоящее музыкальное произведение. В зависимости от интенсивности вращения будет звучать разная музыка. Впечатление от происходящего усилят главный пермский фонтан и «Почта счастья», благодаря которой можно запустить записку со своим желанием в небо на светодиодном самолётике.