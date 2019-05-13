Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка, выпавшего из окна

В Александровском районе проводится доследственная проверка по факту гибели 4-летнего мальчика при падении с 5 этажа. Трагедия случилась 10 мая в Яйве. По предварительным данным, ребенок, находившийся в комнате с 6-летним братом, самостоятельно открыл окно и случайно упал вниз. Мать детей в это время находилась на кухне. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели ребенка.

В региональном следственном управлении призвали родителей и всех взрослых принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих детей, не оставлять их без присмотра, установить на окна специальные запирающие устройства. Ежегодно с наступлением весны происходят несчастные случаи, которые связаны с выпадением малолетних детей из окон. Пластиковое окно открывается очень легко, а, если оно снабжено ещё и москитной сеткой, то в таком случае оно становится ещё более опасным для ребенка. Он подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер, опирается на неё и происходит непоправимое. Никакое «укрепление» москитной сетки не убережет ребенка от падения.