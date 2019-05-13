← В Очере ревнивый муж разорвал паспорт жены
В Перми пьяная женщина угнала автомобиль службы доставки еды →
С 14 по 18 мая в Перми будет ограничена парковка
С 14 по 18 мая, на время проведения всероссийского фестиваля «Студенческая весна», в центре Перми и рядом с УДС «Молот» ограничат парковку автомобилей. Оставить машину нельзя будет на участках улиц Ленина (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова), Петропавловской (у здания на ул. Куйбышева, 14 и на участке от ул. Крисанова до ул. Борчанинова), Борчанинова (от ул. Ленина до ул. Петропавловской) и Металлистов (от ул. Уральской до ул. Лебедева). Ограничения не коснутся мест для инвалидов. Освобожденные парковочные места будут задействованы для перевозки участников фестиваля автобусами. Ожидается, что в Пермь приедут около 3 тысяч студентов из 75 регионов страны. Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в УДС «Молот».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Очере ревнивый муж разорвал паспорт жены
На пожаре в новостройке в Краснокамске погибли люди
Коммунальный мост в Перми закроют на время фейерверка
На сайте ГТРК «Пермь» будет идти прямая трансляция Парада Победы на Октябрьской площади
Скончался композитор Евгений Крылатов
Какие улицы перекроют в Перми в День Победы?
13 мая на Чусовском мосту возобновятся ремонтные работы
В Перми с 10 мая и до конца июня закроют проезд на участке ул. Газеты Звезда
В Прикамье очередная волна массовых эвакуаций
В Прикамье участнику Великой Отечественной войны не хотели выдавать жилищный сертификат
Добавить комментарий: