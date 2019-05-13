С 14 по 18 мая в Перми будет ограничена парковка

С 14 по 18 мая, на время проведения всероссийского фестиваля «Студенческая весна», в центре Перми и рядом с УДС «Молот» ограничат парковку автомобилей. Оставить машину нельзя будет на участках улиц Ленина (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова), Петропавловской (у здания на ул. Куйбышева, 14 и на участке от ул. Крисанова до ул. Борчанинова), Борчанинова (от ул. Ленина до ул. Петропавловской) и Металлистов (от ул. Уральской до ул. Лебедева). Ограничения не коснутся мест для инвалидов. Освобожденные парковочные места будут задействованы для перевозки участников фестиваля автобусами. Ожидается, что в Пермь приедут около 3 тысяч студентов из 75 регионов страны. Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в УДС «Молот».