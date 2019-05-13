Гособвинение попросило для экс-министра Алмаза Закиева 9 лет лишения свободы

Гособвинение попросило Ленинский районный суд приговорить бышего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева к 9 годам колонии строгого режима, без назначения штрафа. Об этом сообщает издание "Business Class". В качестве смягчающего обстоятельства прокурор указал наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей (всего у Алмаза Закиева пятеро детей), двое из которых – малолетние. Напомним, процесс по делу Алмаза Закиева начался в декабре прошлого года. По версии следствия взятка в размере почти 8 с половиной миллионов рублей была замаскирована под приобретение у бывшего министра его квартиры в Тюмени. Недвижимость была продана по завышенной цене в 28 миллионов рублей. За эти деньги Алмаз Закиев якобы обещал помочь одной из строительных организаций в получении контракта на строительство обхода Чусового, стоимостью около 2 миллиардов рублей. Сам Алмаз Закиев полностью отрицает свою вину.

