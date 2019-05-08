13 мая на Чусовском мосту возобновятся ремонтные работы

С 13 мая продолжатся работы по устранению дефектов пролетного строения моста через реку Чусовая. В связи с этим на мосту будет организовано реверсивное движение. А в ночь с 15 на 16 мая (с 00:00 до 04:00 часов) движение на Чусовском мосту будет закрыто для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта. Это необходимо для набора прочности ремонтного состава, которым заливают проломы.

Напомним, ремонт на Чусовском мосту ведется на участке с первого по четвертый пролёт (со стороны Перми). Строителям предстоит разобрать старое покрытие, заменить арматуру, а затем собрать всё уже из новых материалов. Решение о ремонте было принято в январе, когда обнаружили серьёзную деформацию.

Завершить все работы на мосту планируется до 28 июня. Организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным дням, а также 12 июня 2019 года.