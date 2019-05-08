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В Перми с 10 мая и до конца июня закроют проезд на участке ул. Газеты Звезда
Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начинают перекладку участка тепловой сети, проходящей по улице Газеты Звезда. Энергетикам предстоит заменить более 500 метров трубопровода с увеличением его диаметра до 500 мм от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Как сообщили в администрации города, на время работ с 10 мая до конца июня по улице Газеты Звезда будет закрыт проезд автомобильного транспорта от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Подрядной организации предписано обеспечить участок работ информационными щитами и дорожными знаками, которые позволят водителям выстроить маршруты объезда.
Этим летом энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре города - на улицах Луначарского, 1-я Красноармейская, Тимирязева и Глеба Успенского. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов.
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