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Какие улицы перекроют в Перми в День Победы?

В День Победы в связи с проведением праздничных мероприятий в Перми будет закрыто движение транспорта в центре города. Также будет запрещена парковка вдоль Компроса и улицы Ленина. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 9 мая с 05:00 до 16:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

- Куйбышева (от улицы Екатерининская до улицы Петропавловская без остановки движения по улице Петропавловская и улице Екатерининская);

- Екатерининская (от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева без остановки движения по улице Газеты «Звезда» и улице Куйбышева);

- Луначарского (от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда» без остановки движения по улице Газеты «Звезда» и улице Куйбышева);

- Комсомольский проспект (от улицы Революции до улицы Монастырская без остановки движения по улице Петропавловская, улице Советская и улице Монастырская);

- Комсомольский проспект (четная сторона от улицы Тимирязева до улицы Революции без остановки движения по улице Тимирязева);

- Октябрьская площадь;

- Ленина от улицы Газеты «Звезда» до улицы Попова;

- Пушкина (от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева без остановки движения по улице Газеты «Звезда» и улице Куйбышева);

- Краснова (от улицы Газеты «Звезда» до улицы Пушкина без остановки движения по улице Газеты «Звезда»).

С 12:00 до 16:00 также будет прекращено движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининская.

С 05:00 до 00:00 9 мая будет прекращено движение по улице: 

- Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова; 

- Борчанинова от улицы Екатеринская до улицы Петропавловская.

Кроме того, с 05:00 8 мая до 16:00 9 мая будет запрещена парковка на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Ленина, Октябрьской площади и на улице Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Попова.

Также с 05:00 8 мая до 00:00 9 мая будет запрещена парковка транспорта на улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и улице Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Автомобили нарушителей будут эвакуироваться на штраф-стоянки.

Помимо центральных улиц, будет перекрыто движение и на некоторых улицах в разных районах Перми.

9 мая с 09:00 до 17:00 на территории Кировского района будет ограничено движение транспорта по улицам: 

- Кировоградская от улицы Липатова до улицы Худанина; 

- Шишкина от улицы Закамская до улицы Кировоградская; 

- Оборонщиков от улицы Закамская до улицы Кировоградская; 

- Астраханская от улицы Закамская до улицы Кировоградская; 

- Адмирала Нахимова от улицы Закамская до улицы Кировоградская; 

-Ласьвинская четная и нечетная сторона от улицы Закамская до улицы Кировоградская; 

- улица Федосеева от улицы Закамская до улицы Кировоградская. 

Также с 10:00 8 мая до 17:00 9 мая будет запрещена парковка транспорта по улице Кировоградская от улицы Липатова до улицы Федосеева. 

С 12:00 до 16:00 на территории Орджоникидзевского района будет ограничено движение транспорта по улицам: 

- Репина от улицы Карбышева до улицы Писарева; 

- 1-й Дубровский переулок на всем протяжении; 

- 2-й Дубровский переулок на всем протяжении; 

- Двинская от улицы Карбышева до улицы Репина; 

- Графтио от улицы Звенигородская до улицы Репина; 

- Лобвинская от улицы Звенигородская до дома по адресу: улица Лобвинская, 33; 

- Писарева от улицы Репина до улицы Мелитопольской. 

Кроме того, с 13:00 8 мая до 16:00 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств по улице Репина от улицы Карбышева до улицы Писарева, по улице Писарева от улицы Репина до улицы Мелитопольской. 

9 мая с 15:00 до 17:00 на время проведения шествия «Поклонимся великим тем годам» будет прекращено движение транспорта по улицам: 

- Комсомольский проспект четная и нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского; 

- Комсомольская площадь; 

- Белинского от улицы Пионерская до улицы Карла Маркса;

- площадь Карла Маркса; 

- Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина; 

- Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская; 

- Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского; 

- Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского; 

- Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая; 

- Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина; 

- Северная дамба от улицы Ленина до улицы Уральская. 

Также с 17:00 8 мая до 17:00 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств по улицам: 

- Комсомольский проспект нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского; 

- Комсомольская площадь; 

- улица Белинского от улицы Пионерская до площади Карла Маркса; 

- площадь Карла Маркса; 

- улица Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина; 

- улица Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская; 

- улица Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского; 

- улица Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского; 

- улица Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая; 

- улица Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина.

 

Метки: в Перми, Анонс

Опубликовано: 08.05.2019 в 15:37 в рубрике - Новости T7-inform

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