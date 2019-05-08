В Прикамье очередная волна массовых эвакуаций

Сегодня в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводятся проверочные мероприятия. Граждан просят соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Напомним, последняя волна массовых эвакуаций произошла в Прикамье в январе этого года. Тогда из-за анонимных сообщений о минировании были эвакуированы десятки торговых, административных и образовательных учреждений.