Массовая эвакуация: в Перми и Березниках искали взрывные устройства

В Перми и Березниках массово эвакуировали крупные торговые центры, некоторые административные, медицинские здания и школы. Чуть позже на сайте городской администрации появилось официальное заявление от Министерства территориальной безопасности Пермского края. В нем говорилось, что в различные организации по электронной почте поступили анонимные сообщения о минировании - всего 23 адреса. Людей призвали соблюдать спокойствие. Общеобразовательные учреждения и магазины оцепили полицейские, на место прибыли сотрудники МЧС, Росгвардии и бригады скорой помощи. После соответствующего обследования признаков закладки взрывных устройств обнаружено не было. Тем не менее, торговые центры не работали до вечера, занятия во вторую смену во всех школах отменили.

Рената Шарипова, начальник управления имущественным комплексом департамента образования администрации г. Перми: "В связи с сообщениями на электронную почту были отменены занятия второй смены во всех школах города Перми. Детские сады работают в штатном режиме. Завтрашний учебный день будет в штатном режиме".