В Прикамье участнику Великой Отечественной войны не хотели выдавать жилищный сертификат

В Пермском крае прокуратура помогла участнику Великой Отечественной войны получить жилищный сертификат. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что 92-летний житель села Юсьва, являющийся частником Великой Отечественной войны и одновременно инвалидом II группы, проживал в частном доме, который был признан ветхим и непригодным. Однако, чиновники незаконно отказали ветерану в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в связи с тем, что он проходил службу в период Отечественной войны в воинских частях, не входящих в состав действующей армии. При этом мужчина более 7 лет прослужил на границе с Афганистаном в г. Кушка.

Прокуратура Юсьвинского района, действуя в защиту нарушенных прав ветерана, обратилась в суд с иском, потребовав незамедлительно возложить обязанность на администрацию муниципального района включить истца в список нуждающихся в жилом помещении участников Великой Отечественной войны, а министерство социального развития Пермского края предоставить ему социальную поддержку в форме субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения путем выдачи жилищного сертификата (единовременной денежной выплаты) на приобретение (строительство) жилого помещения.

В настоящее время решение вступило в законную силу, исполнено в полном объеме - в преддверии Дня Победы 92 -летнему участнику Великой Отечественной войны вручен жилищный сертификат, сообщили в прокуратуре Пермского края.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Краснокамске вдове ветерана Великой Отечественной войны вручили сертификат на квартиру.