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Прокуратура потребовала от главы Перми наказать виновных в гололеде
Прокуратура г. Перми проверила, как чиновники борются с гололедом на улицах города. Установлено, что в первую декаду марта 2019 года на станцию скорой медицинской помощи поступили многочисленные обращения от пермяков, пострадавших на скользких тротуарах. Максимальное число вызовов пришлось с 7 по 9 марта. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что этому способствовало отсутствие контроля со стороны глав районных администраций за подрядными организациями, осуществляющими содержание пешеходных тротуаров и мест общего пользования (парков, скверов и иных прогулочных зон) в части проведения противогололедных мероприятий. Кроме того, не было надлежащего обмена информацией с медучреждениями о получении травм жителями города.
По итогам проверки прокурором главе города Перми внесено представление, в котором потребовано принять строгие меры ответственности к лицам, допустившим указанное бездействие. По каждому случаю причинения вреда здоровью гражданам правоохранительным органам поручено провести проверку, дать уголовно-правовую оценку действиям ответственных лиц - сообщили в прокуратуре Пермского края.
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