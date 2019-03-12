Прокуратура потребовала от главы Перми наказать виновных в гололеде

Прокуратура г. Перми проверила, как чиновники борются с гололедом на улицах города. Установлено, что в первую декаду марта 2019 года на станцию скорой медицинской помощи поступили многочисленные обращения от пермяков, пострадавших на скользких тротуарах. Максимальное число вызовов пришлось с 7 по 9 марта. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что этому способствовало отсутствие контроля со стороны глав районных администраций за подрядными организациями, осуществляющими содержание пешеходных тротуаров и мест общего пользования (парков, скверов и иных прогулочных зон) в части проведения противогололедных мероприятий. Кроме того, не было надлежащего обмена информацией с медучреждениями о получении травм жителями города.

По итогам проверки прокурором главе города Перми внесено представление, в котором потребовано принять строгие меры ответственности к лицам, допустившим указанное бездействие. По каждому случаю причинения вреда здоровью гражданам правоохранительным органам поручено провести проверку, дать уголовно-правовую оценку действиям ответственных лиц - сообщили в прокуратуре Пермского края.