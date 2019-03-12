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Жителей Перми приглашают на ярмарки белорусских производителей
Жителей Перми приглашают на ярмарки белорусских производителей. Будет представлен широкий ассортимент продукции: продукты питания (мясные деликатесы, колбасные изделия, рыба, сладости, чай), непродовольственные товары (верхняя одежда, нижнее и постельное белье, чулочно-носочные изделия, косметика) и многое другое. Все представленные на ярмарке товары в доступной ценовой категории - сообщили в администрации города.
До 17 марта ярмарка работает по адресу: Комсомольский проспект, 79, на площадке перед ДК им. Солдатова, режим работы – с 10:00 до 19:00.
С 18 по 24 марта ярмарка будет работать в Кировском районе по улице Кировоградская, 26, на площадке перед ДК им. Кирова.
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