В Перми на ул. Г. Хасана столкнулись автобус и иномарка

Сегодня в Свердловском районе города Перми произошло столкновение двух транспортных средств. В 8:30, на перекрестке улиц Г. Хасана- Чкалова, 26 летний водитель автомобиля Киа Рио, по предварительной информации, не предоставил преимущество в движении автобусу 74 маршрута и допустил столкновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил кондуктор автобуса. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего - сообщили в ГИБДД г. Перми