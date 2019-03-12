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← Прокуратура потребовала от главы Перми наказать виновных в гололеде

В Перми на ул. Г. Хасана столкнулись автобус и иномарка

фото: пресс-служба отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми

Сегодня в Свердловском районе города Перми произошло столкновение двух транспортных средств. В 8:30, на перекрестке улиц Г. Хасана- Чкалова, 26 летний водитель автомобиля Киа Рио, по предварительной информации, не предоставил преимущество в движении автобусу 74 маршрута и допустил столкновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил кондуктор автобуса. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего - сообщили в ГИБДД г. Перми

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 12.03.2019 в 11:18 в рубрике - Новости T7-inform

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← Прокуратура потребовала от главы Перми наказать виновных в гололеде

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