Падение Перми. За несколько дней скорая помощь зафиксировала более 150 пострадавших от гололеда

За последние несколько дней более 150 пермяков пострадали от гололеда. Такие данные озвучили в службе скорой медицинской помощи. Только за 7 и 8 марта было зарегистрировано 96 вызовов на уличные травмы - ушибы, переломы конечностей, подозрения на черепно-мозговую травму. В социальных сетях горожане возмущаются по поводу скользких тротуаров. Между тем, в мэрии Перми сообщили о том, за выходные подрядчики использовали 921 тонну противогололедных материалов для обработки улиц. Перед подрядными организациями поставлена задача не допустить образования наката и гололеда на дорогах, заездных карманах общественного транспорта, пешеходных переходах и тротуарах. Для этого необходимо соблюдать технологический цикл – обработку противогололедными материалами с последующим прометанием. Однако, как признали в администрации Перми, в ряде районов подрядчики допускают нарушение технологического цикла, что приводит к образованию скользкости. Ситуацию может обострить и погода - в ближайшую неделю в Перми ожидаются перепады температуры, снег и дождь.

Добавим, что прокуратурой Пермского края организована проверка работы органов местного самоуправления, подрядных и управляющих организаций по содержанию территорий, в том числе в части проведения своевременных противогололёдных мероприятий. Основанием послужили множественные обращения граждан, а также факты травматизма в период с 6 марта по 9 марта. В ходе надзорных мероприятий будет проверена своевременность очистки кровель домов, расчистки тротуаров, автомобильных дорог, придомовых территорий от снега и наледи. Каждому факту травматизма граждан, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка - заявили в краевой прокуратуре.

