«Поздравляю Вас с триумфом». Владимир Путин пожелал дальнейших успехов прикамскому лыжнику Владиславу Киселеву

Президент России Владимир Путин направил поздравление воспитаннику спортивной школы Горнозаводска Владиславу Киселёву за первую в истории России победу по спортивному ориентированию. Напомним, прикамский спортсмен завоевал золотую медаль Всемирной универсиады, которая проходит в Красноярске.

- «Уважаемый Владислав Андреевич! Поздравляю Вас с триумфом. Проявив целеустремленность, выдержку и силу воли, Вы обошли серьезных соперников и финишировали с победным результатом. Уверен, что золотая медаль Универсиады станет для Вас стимулом к новым достижениям. Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго!», – говорится в телеграмме главы государства.

Кроме победы в мужском спринте на соревнованиях по спортивному ориентированию, прикамский спортсмен также стал серебряным призёром в гонке преследования. Владислав Киселёв - студент Чайковского государственного института физической культуры, чемпион Европы по спортивному ориентированию среди юниоров.

Спортивные студенческие соревнования в Красноярске завершатся 12 марта. Пермский край на них представляют 9 спортсменов.