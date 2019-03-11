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Движение возле цирка ограничат во вторник днем
Как нам сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации г. Перми, подрядная организация приступила к устройству канализации на улице Крупской. Сейчас организован строительный штаб. С завтрашнего дня (12 марта) там начнутся работы, которые продлятся до 10 апреля. На этот период на нечетной стороне улицы Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева (по направлению к цирку) будет введено ограничение движения - закроют полосу движения и часть тротуара. Работы запланированы в рамках капитального ремонта ул. Уральская.
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