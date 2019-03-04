Пермяк Владислав Киселев завоевал золотую медаль Всемирной зимней универсиады
Пермяк Владислав Киселёв занял первое место в спортивном ориентировании на лыжах в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая проходит в Красноярске. Золотая медаль прикамца стала девятой в копилке сборной России. Спортсмен показал результат 15 минут 46 секунд. Вторым стал норвежец Эудун Хеймдал, отставший на четыре секунды. Бронза у еще одного российского спортсмена Сергея Горланова (+11 секунд). Владислав Киселёв - студент Чайковского государственного института физической культуры, чемпион Европы по спортивному ориентированию среди юниоров.
Как сообщили в региональном министерстве спорта, Пермский край на универсиаде представляют 9 человек. В могуле в борьбу за награды вступят 4 воспитанника СШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова: Елизавета Безгодова, Михаил Долматов, Антон Латышев и Андрей Махнёв. Помимо Владислава Киселёва, спортивное ориентирование представил Александр Павленко. Пара Анастасия Полуянова - Дмитрий Сопот примет участие в соревнованиях по фигурному катанию. Валерия Васнецова выйдет на старт в биатлоне.
Всего в Красноярск на соревнования приехали 3 тысячи студентов со всего мира. Возраст участников - не старше 25 лет. Всемирная зимняя универсиада пройдет до 12 марта.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Суд обязал Тимати заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата Телепнева
Пермячка отсудила четверть миллиона рублей за падение с крыльца подъезда
Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья в Пермском крае
В Прикамье вынесли приговор чиновнице, которая ради новой квартиры прописала свою семью в расселяемый дом
С чем блины? Названа самая популярная начинка главного блюда Масленицы
Нелюдь. 22-летний пермяк изнасиловал, а потом избил до смерти двухлетнюю девочку
В Пермской ТПП кадровые изменения
В Перми в детской поликлинике на ул. Лебедева произошел пожар
Генпрокуратура проведет «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья в Пермском крае
«Десант Прикамья» отправился в территории региона
Добавить комментарий: