В Перми спасают лисенка Фокса, которого сбила машина

В пермской ветклинике спасают лисенка, которого сбила машина. Как сообщил зоозащитник Семен Филипповский, раненное животное обнаружили на дороге. Лисенку дали кличку Фокс. В клинике ветеринары диагностировали у него перелом таза и критическое переохлаждение. В социальных сетях люди перечисляют деньги на лечение лисенка Фокса.



Напомним, ранее мы сообщали о сбежавшем на волю лисенке Филе в Чайковском, которого тоже сбила машина.