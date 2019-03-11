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В Перми спасают лисенка Фокса, которого сбила машина
В пермской ветклинике спасают лисенка, которого сбила машина. Как сообщил зоозащитник Семен Филипповский, раненное животное обнаружили на дороге. Лисенку дали кличку Фокс. В клинике ветеринары диагностировали у него перелом таза и критическое переохлаждение. В социальных сетях люди перечисляют деньги на лечение лисенка Фокса.
Напомним, ранее мы сообщали о сбежавшем на волю лисенке Филе в Чайковском, которого тоже сбила машина.
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