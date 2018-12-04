Лисенок Фил из Чайковского сбежал на волю





В Чайковском сбежал лисенок Фил, за судьбой которого следили многие горожане. Он стал местной знаменитостью после того, как в конце сентября, на трассе Ижевск-Чайковский, его увидел и подобрал Олег Калинин. У животного была серьезная травма - из левой задней лапы зверя торчала сломанная кость. Очевидно, его сбила машина. Лисенка отвезли в ижевскую ветеринарную клинику, где ему ампутировали ногу из-за некроза тканей. Более двух месяцев Олег с волонтерами следили за состоянием здоровья питомца, кормили его, обустроили вольер в одном из гаражных кооперативов - пишет сайт chaikovskie.ru

(стоп-кадр с видео "Чайковский ТВ")

И вот накануне, 3 декабря, Олег Калинин сообщил на странице «ВКонтакте» о побеге лисенка Фила: «Каким-то образом ему удалось разрушить вольер. Сетка, которая была прибита гвоздями к доскам(и закрыта досками) оказалась выдернута. Вероятно, он настолько окреп, что смог растянуть рабицу, а дальше вырвать её. В итоге Фил выбрался и скрылся.»

Впрочем, не исключено, что лисенок Фил вернется к людям - выжить в лесу с тремя лапами ему будет не просто.