В Перми началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне





Глава Перми Дмитрий Самойлов провел первый в этом году оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Масштабные праздничные действия состоятся в разных районах Перми, центральными городскими площадками станут Октябрьская площадь и площадь перед Театром-Театром на городской эспланаде.

По словам начальника департамента культуры и молодежной политики Елены Негановой, лейтмотивом празднования Дня Победы в этом году станут песни военных лет. В рамках утвержденной концепции праздничные мероприятия пройдут как в центре, так и в районах города. Так, планируется создать символический сводный «Хор поколений», в который войдут учащиеся детских музыкальных школ, вузов и сузов, представители хора ветеранов из разных районов города, и среди этих хоров на эспланаде провести «Марафон поколений». Также здесь пройдут конкурс авторской песни, будут организованы танцевальная площадка «Патефон», тематический песенный флешмоб.

Праздничными мероприятиями будут охвачены и все районы города. Туда отправятся «Фронтовые концертные бригады». Тематические концертные программы пройдут рядом со всеми Дворцами культуры и в городских парках. Среди ежегодных подготовительных мероприятий – оформление города. Флаговые конструкции, стелы установят в разных районах города на крупных дорожных развязках. Монтаж наружных элементов планируется завершить до 1 мая.

Отдельное внимание будет уделено приведению в нормативное состояние памятников, монументом, мемориальных досок. Так, в течение 2019 года к 75-летию Победы планируется провести ремонтно-восстановительные работы 30 объектов, смонтировать художественное освещение 13 объектов, разместить 30 табличек с QR-кодами, по которым можно будет ознакомиться с историей объекта.

День Победы начнется с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. Предварит военное шествие тематический пролог, разработкой и режиссурой которого уже занимается творческая группа. В прологе будет задействовано 1300 артистов. С трибун парад смогут увидеть 13 тысяч зрителей, прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в интернете и на телевидении (в эфире ГТРК "Пермь"), а также на экране большой сцены у Театра-Театра. Добавим, что на нашем сайте вы можете посмотреть видеозапись прямой трансляции парада 9 мая 2018 года в Перми.

После парада праздничное действие переместится на городскую эспланаду. Здесь на главной сцене у Театра-Театра будет проходить праздничный концерт. На улице Ленина будет размещен музей военной техники под открытым небом. У монумента «Героям фронта и тыла» заработают полевая кухня, детские интерактивные площадки, интерактивные тематические зоны, которые отразят те или иные стороны жизни на фронте и в тылу – военно-патриотические площадки, экспозиция фронтового быта, фронтовой кинотеатр, ретрогараж, фотоателье и другие, представлена будет и современная армия России.

Празднование Дня Победы в Перми продлится до позднего вечера и завершится фейерверком, который запустят в 23:00. Полная программа мероприятия будет размещена дополнительно.