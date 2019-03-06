Виды банковских депозитов в 2019 году





Перед открытием денежного вклада в любом из банков, многие вкладчики не редко начинают путаться от обилия всевозможных депозитных программ. Ведь сегодня почти все финансовые компании предлагают клиентам разместить средства на сберегательных счетах с разными условиями начисления денежного вознаграждения. Оформляемые депозиты могут различаться не только по сроку размещения и валюте, но и по самому предназначению банковских продуктов.

Вклады по срокам

В первую очередь, на чем нужно заострять внимание, открывая депозит - это сроки. По этому показателю вклады подразделяются на:

1. Депозиты до востребования, согласно которым клиент может в любой момент затребовать вложенные инвестиции. Соответственно, процент финансового вознаграждения здесь будет минимальным.

2. Срочные вклады, предполагающие инвестицию денежного капитала на определенный промежуток времени. Зачастую срочные счета размещаются на полгода или год, в течение которых вкладчику не желательно изымать средства со счета. Иначе, накопленные сбережения банк вернет, но уже по пониженной процентной ставке.

Подвиды срочных депозитов

Срочные счета в свою очередь могут дифференцироваться по назначению:

1. Сберегательные, предполагающие наиболее высокие проценты. Клиенту запрещено снимать и пополнять счет.

2. Накопительные, дающие возможность беспрепятственно пополнять депозит в любой период.

3. Расчетные, считающиеся наиболее оптимальным вариантом для большинства клиентов, поскольку позволяют совершать любые операции с собственными сбережениями, включая снятие и пополнение. Такие счета еще часто называют универсальными.

Разнообразие депозитных программ

Банковские депозитытакже классифицируются и на основе того, кому они предназначены. Существуют вклады физическим и юридическим лицам. Первые предусмотрены для обычных граждан и, как правило, подпадают под защиту гарантированного страхования депозитов. Вторые рассчитаны на различные фирмы и организации, которым необходимо временно разместить средства на банковских счетах.

Помимо вышеназванных программ инвестирования сбережений, у многих банков предусмотрена и, так называемая, категория специальных вкладов, относящаяся к более узкой категории вкладчиков: пенсионерам, студентам, детям. Не стоит забывать и о существующей дифференциации депозитов по валюте, которая предусматривает оформление счета как в отечественных, так и в иностранных денежных единицах.

Чтобы с максимальной пользой положить средства в банк, потенциальному вкладчику необходимо досконально изучить функционал всех имеющихся депозитных программ, и лишь после этого совершать выбор подходящей для себя банковской услуги.