9 мая День Победы в Перми. Видеозапись праздничного парада
Видеозапись Торжественного парада войск Пермского гарнизона и шествия участников общественной акции "Бессмертный полк", посвященных 73й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Октябрьская площадь города Перми 9 мая 2018 года
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