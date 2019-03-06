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Как центры реабилитации лечат от алкогольной зависимости

В наше время центры реабилитации используют комплексный многоуровневый подход для борьбы с алкоголизмом. Таким образом удается существенно увеличить уровень эффективности и существенно улучшить статистику. Если верить официальным данным – 4 из 5 людей, которые прошли курс лечения в реабилитационном центре, больше никогда не возвращаются к пагубной привычке.

Накопленный за десятилетия работы мировой опыт, профессиональный подход настоящих специалистов, использование медикаментозной терапии и психотерапевтических методик воздействия – только комплексный подход к решению проблемы дает возможность вытащить алкозависимого, который был одной ногой в могиле.

Комплексное лечение алкоголизма "12 шагов" помогает вернуть человеку нормальную жизнь. Если алкоголик действительно ставит перед собой цель вернуться к нормальной человеческой жизни и больше никогда не возвращаться за старое – он наверняка сможет навсегда отказаться от употребления алкогольных напитков и найдет новые увлечения.

Использование индивидуального подхода к каждому пациенту, всесторонняя поддержка, применение медикаментозной детоксикации для снятия абстинентного синдрома, психологическая реабилитация и комплекс процедур – эти, а также многие другие услуги оказывают реабилитационные центры современности. Более подробно об используемых мерах читайте на сайте выбранного центра реабилитации.

Почему стоит обращаться за помощью в реабилитационный центр?

В обществе бытует такой стереотип, будто бы комплексная реабилитация в хорошем центре – это прерогатива для богатых. На практике подавляющее большинство учреждений прекрасно понимает, в какой ситуации находятся алкозависимые и их семьи, и поэтому устанавливают достаточно лояльную ценовую политику. Каждая копейка заявленной стоимости обоснована – вы 100% не переплатите ничего лишнего. Так что можете не сомневаться: помощь будет обоснованной и полезной.

Также многие склонны считать, что реабилитационному центру главное заработать деньги. С одной стороны ради этого их и создают, а с другой – чем больше людей сможет вернуться к нормальной жизни, тем больше будет положительных отзывов. Чем больше положительных отзывов, тем больше новых клиентов. Улавливаете логическую связь? Заведение полностью заинтересовано в том, чтобы вы смогли избавиться от алкогольной зависимости.

Проще всего "вылечить" алкогольную зависимость с помощью кодирования. Правда, многие эксперты ставят ее эффективность под большой знак вопроса. Надо признать, что претензии вполне обоснованы. Блокирования желания употребить алкогольный напиток хватает не более чем на год. Процедура медикаментозная: человеку вводят в организм определенный препарат. Важно, чтобы зависимый постарался не употреблять алкогольные напитки хотя бы несколько дней до прохождения процедуры.

Суть кодировки сводится к тому, что введенный в кровь препарат провоцирует болезненные ощущения каждый раз после попадания алкоголя в кровь. Есть еще психологические методы кодировки, где человеку в состоянии гипноза внушают, что алкоголь – это зло. сомнительность таких методов более чем очевидна.

Услуги, предоставляемые современными центрами реабилитации

  • Вывод из состояния запоя на дому. Запой крайне страшен, ведь в таком состоянии человек пьет, практически не просыхая. Все это с большой долей вероятности закончится осложнениями. Страдают внутренние органы, повреждается мозг. Как следствие – страдает психика. Алкогольный делирий, инсульт, инфаркт и цирроз печени – как видите, букет осложнений внушительный. Очистка организма проводится с помощью медикаментозных растворов, которые врач вводит прямо в вену.
  • Детоксикация. Процедура, в рамках которой специалисты полностью очищают все жизненно-важные системы организма от токсинов, накопившихся там из-за регулярного употребления алкогольных напитков. Детоксикация позволяет снять абстинентный синдром, восстановить состояние психики и нормализовать работу организма.
  • Амбулаторное лечение. При нынешнем темпе жизни и большом количестве проблем многие отдают предпочтение амбулаторному лечению. Человеку не нужно отрываться от рабочего места и семьи. Важно понимать, что такое подходит только если человек сумел вовремя обратиться за помощью.
  • Стационар. Если вы действительно заинтересованы в том чтобы раз и навсегда забыть о проблеме алкоголизма, вернув былое состояние здоровья, тогда обращайтесь в центры реабилитации за стационарным лечением

Программа "12 шагов" ориентирована в первую очередь на психическую составляющую, а потом уже на все остальное. Важно, чтобы человек был готов работать над собственными проблемами и искренне хотел добиться успехов.


Метки: Здоровье

Опубликовано: 06.03.2019 в 16:54 в рубрике - Новости T7-inform

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