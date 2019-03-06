В Перми полицейский пес вручал женщинам тюльпаны в честь 8 марта

В Перми полицейский-кинолог и лабрадор Орфа поздравили жительниц города с Международным женским днем. Сотрудник полиции останавливал идущих по улице пермячек, желал им счастья, здоровья, удачи и хорошего настроения, а пес вручал жительницам краевого центра тюльпаны. Женщины были приятно удивлены такому неожиданному поздравлению. Помимо пожеланий, сотрудники органов внутренних дел напомнили пермячкам правила личной безопасности на улице в темное время суток. Представительницы прекрасного пола с радостью приняли весенние цветы и искренне поблагодарили полицейских, особенно их четвероногого помощника, за поздравления - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Напомним, в преддверии 8 марта ГУ МВД России по Пермскому краю в рамках акции "8 марта - в каждый дом" запустило челлендж «Цветочный бумеранг». Сотрудники полиции поздравляют представительниц прекрасного пола и дарят им цветы.