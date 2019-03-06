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Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийстве
Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в убийстве. В городе велись крупномасштабные оперативно-розыскные мероприятия по его поимке. На улицах были расклеены ориентировки с фотографией местного жителя 1961 года рождения. Девушка узнала в прохожем злоумышленника и позвонила в полицию. Она передавала по телефону стражам порядка маршрут движения фигуранта, благодаря чему, в кротчайшие сроки, оперативники провели задержание. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Сотрудники отдела полиции (дислокация г.Кизел) МО МВД России «Губахинский» выразили благодарность девушке, которая помогла поймать подозреваемого.
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