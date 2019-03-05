Пермские полицейские в честь 8 марта запустили цветочный челлендж
В преддверии 8 марта ГУ МВД России по Пермскому краю запустило челлендж «Цветочный бумеранг». Сотрудники полиции поздравляют главных героинь этого праздника и дарят им цветы. Стражи порядка призывают последовать своему примеру всех мужчин и размещать фото в социальных медиа с хэштегами #ЦветочныйБумеранг и #8МартаВкаждыйДом.
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