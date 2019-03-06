В Перми отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. 9 и 10 марта в Доме офицеров пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

В субботу, 9 марта, с 14:00 откроется первая краевая выставка стендовых моделей боевой техники и военно-исторической миниатюры «Слава молотовской танковой бригады», пройдёт презентация сборника «Молотовская танковая бригада и другие пермские воинские части в составе Уральского Добровольческого танкового корпуса». Гости смогут ознакомиться с уникальными документами. Знатоки истории смогут принять участие в интеллектуальной викторине и проверить свои знания о Великой Отечественной войне и Уральском добровольческом танковом корпусе. Также в этот день будет организована одноимённая передвижная выставка.

В воскресенье, 10 марта, весь день с 11:00 пермские школьники будут нести Вахту Памяти у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу на улице Сибирской. Желающие смогут возложить цветы к памятнику.

С 13:00 в Доме офицеров жители региона смогут посетить выставку военной формы и оружия, увлекательные и познавательные экскурсии по экспозиции Музея каски, музея истории Уральского добровольческого танкового корпуса, а также посмотреть первую краевую выставку стендовых моделей боевой техники и военно-исторической миниатюры «Слава молотовской танковой бригады». Кроме того, 10 марта гостей ждёт презентация книг, будут показаны уникальные документы, а также состоится знакомство с патриотическими проектами Екатеринбурга и Челябинска.

По предварительным заявкам дети смогут принять участие в мастер-классе по моделированию танков и другой военной техники, в сборке-разборке автомата Калашникова, «танковом биатлоне». Полная программа мероприятий доступна здесь.

Напомним, знаменательная дата «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» установлена Указом губернатора Пермского края Максима Решетникова. Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года на добровольные взносы жителей трёх областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской. Первое боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус принял на Орловско-Курской дуге и прошел боевой путь до Берлина и Праги.