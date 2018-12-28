Пермского «Щелкунчика» в канун Нового года покажут в интернете
Главная балетная премьера Пермского театра оперы и балета прошлого сезона балет «Щелкунчик» в канун Нового года будет доступна миллионам зрителей. «Яндекс» будет транслировать спектакль 29 декабря, начало в 19:00. Посмотреть спектакль в разделе "Эфир" на главной странице Яндекса можно будет с любого устройства – ТВ, смартфона, планшета или компьютера.
Главные роли в спектакле исполнят балерина Пермского театра оперы и балета Полина Булдакова и премьер театра Габриэл Лопес. За дирижерский пульт встанет маэстро Артем Абашев, сообщили в пресс-службе театра.
Напомним, мировая премьера балета «Щелкунчик» в авторской постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко, состоялась год назад. Пермский «Щелкунчик» выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска» в семи номинациях. Эксперты отметили работу хореографа, дирижера, исполнителей главных ролей и художников, создавших декорации и костюмы. Сама постановка претендует на премию в номинации «Лучший балет».
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