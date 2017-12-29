Мировая премьера: В Перми увидели нового «Щелкунчика»

Мировая хореографическая премьера состоялась в Пермском театре оперы и балета – «Щелкунчик» в авторской постановке Алексея Мирошниченко. Критики уже высказались о том, что, скорее всего, этот спектакль станет самым ярким в 2018 году. В феврале в Москве в Кремлевском дворце пермяки представят свое творение мировой публике. Главную партию станцует знаменитая Наталья Осипова.

Алексей Мирошниченко – балетмейстер балетной труппы – с пиететом отнесся к классике - он улучшил и дополнил ее. Насчет изменений – совершенно другая сценография и другие костюмы. Алексей Мирошниченко перенес действие спектакля в конец 19 века, а конкретно в 1892 год в Петербург. Все костюмы героев соответствуют этому времени.

Главное, что изменил Алексей Мирошниченко в своей версии «Щелкунчика» - финал. В конце Маша просыпается и не видит куклу, как это было раньше. Щелкунчика нет рядом с ней, она выходит на улицу, перед ней ярмарочные гуляния, и она встречает в толпе свою любовь. На такой хорошей ноте заканчивается спектакль.