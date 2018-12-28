Сидеть дома, дарить подарки, смотреть телевизор: как пермяки планируют встретить Новый год

В преддверии новогодних праздников социологическое агентство "СВОИ" выяснило, как пермяки планируют встречать новый 2019 год. В ходе телефонного интервью горожанам было предложено ответить на вопрос: «Что Вы планируете на 31 декабря?». Своим мнением поделились 500 респондентов.

Выяснилось, что каждый второй респондент планирует последний день уходящего года провести дома (47,6%). Каждый третий планирует дарить подарки (33,3%). Также часто пермяки планируют 31 декабря смотреть телевизор (29,4%) и получать подарки (28,5%). Каждый пятый пермяк в Новый год отправится гулять по городу (20,3%). Уедут из города 19,2% опрошенных. Пускать фейерверки и пить алкогольные напитки планируют 13,6% и 13% соответственно. Реже всего пермяки отмечали, что в последний день уходящего года будут сидеть в интернете (8,2%) или пойдут в баню (6,9%). Работать в канун Нового года планируют 3,5% опрошенных.

(источник: svoi.org)

Интересно распределились ответы на вопрос в районах города. Так, например, жители Индустриального чаще других отмечали, что планируют гулять, а Кировского, наоборот – сидеть дома. Также жители Кировского района чаще, чем в среднем жители города, планируют ходить в гости. А принимать гостей чаще собираются жители Орджоникидзевского. В этом же районе чаще планируют пускать фейерверки и получать подарки. Дарить подарки и смотреть телевизор планируют преимущественно жители Ленинского района. А жители Мотовилихинского чаще, чем в среднем по выборке, планируют пить алкогольные напитки.