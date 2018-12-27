Прямо сейчас: прямой эфир с главой Перми Дмитрием Самойловым

На телеканале "Россия 24" начался прямой эфир с главой Перми. Дмитрий Самойлов подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Жители могут обратиться к главе города и задать свои вопросы в прямом эфире по телефону 210-60-00.

Запись трансляции будет опубликована на нашем сайте.