Прямо сейчас: прямой эфир с главой Перми Дмитрием Самойловым
На телеканале "Россия 24" начался прямой эфир с главой Перми. Дмитрий Самойлов подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Жители могут обратиться к главе города и задать свои вопросы в прямом эфире по телефону 210-60-00.
Запись трансляции будет опубликована на нашем сайте.
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