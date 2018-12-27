Пермская городская служба спасения получит новое здание

27 декабря в России отмечают День спасателя. Накануне праздника отличившимся в этом году сотрудникам Пермской городской службы спасения были вручены благодарности и грамоты. В 2018 году в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 92,9 тысяч телефонных обращений. Группы оперативного реагирования городской службы спасения выезжали на происшествия 2452 раза (пожары, ДТП, подводный поиск, эвакуация потерпевших, аварийное вскрытие помещений при наличии угрозы жизни и здоровью людей). За это время было спасено 552 человека и еще 553 пострадавшим спасатели оказали первую помощь. В летний сезон, как и в предыдущие годы, на пяти организованных местах массового отдыха у воды дежурили спасатели, что позволило не допустить ни одного летального случая. На торжественном мероприятии глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил о том, что Пермская городская служба спасения переедет в новое помещение, на улицу Ижевская, 25, как только там будет проведен ремонт. Площадь нового помещения в три раза больше прежнего и будет соответствовать основным требованиям, необходимым для обеспечения оперативной деятельности. Планируется, что переехать в отремонтированное здание спасатели смогут в 2020 году.

Напомним, что в этом году Пермская городская служба спасения отметила 20-летний юбилей.