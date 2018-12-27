В Перми пытались взломать банкомат

Сегодня ночью в микрорайоне Гайва неизвестные пытались взломать банкомат на ул. Кабельщиков. Злоумышленники повредили терминал, но добраться до сейфа с деньгами не смогли. Как сообщили изданию "Комсомольская правда в Перми" в краевой полиции, на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.