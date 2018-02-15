Пермская городская служба спасения отметила юбилей

Юбилей отметила Пермская городская служба спасения. За 20 лет ее сотрудники совершили 62 тысячи экстренных выездов, уберегли от случайной гибели 8469 человек.

Сотрудники Пермской городской службы спасения даже на собственном празднике на дежурстве - у спасателей нет воскресений.

Помощь может понадобиться в любую минуту. Ситуации разные. Курьезные и не очень. Бывает, что приходится вскрывать сейф в банке. А бывает, что ребенок закрылся в квартире и теперь зайти можно только через окно.

С юбилеем спасателей поздравил Дмитрий Самойлов. Глава города вручил директору службы спасения документы на новые автомобили и лодку.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Дай нам Бог поменьше таких чрезвычайных ситуаций. Пусть все ЧС боятся вас, потому что вы высокопрофессиональная квалифицированная команда".

Какой же праздник без подарков. Два автомобиля и лодка в скором времени пополнят автопарк службы спасения. Ведь помимо физической и психологической подготовки, нужна надежная спецтехника.

Основной костяк коллектива - отряд спасителей, это 65 профессионалов.

Владимир Касымов, директор МКУ «Пермская городская служба спасения»: "Каждый из них имеет до 9 специальностей: газоспасатели, водолазы, промышленные альпинисты, то есть у нас очень подготовленные спасатели, спасатели с большой буквы".

За два десятка лет было спасено более 8 тысяч человеческих жизней, группы быстрого реагирования осуществили 62 тысячи выездов. А единая дежурно-диспетчерская служба приняла от пермяков пять с половиной миллионов звонков. Сегодня их стало на несколько десятков больше.