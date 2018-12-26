Суд не стал выносить приговор бывшему мэру Лысьвы Сергею Рихтеру
Сегодня в Лысьвенском городском суде должны были огласить приговор в отношении бывшего мэра Сергея Рихтера и бывшего директора МУУП «Теплоэнергоремонт» Анатолия Сидорова. Они обвиняются в совершении преступления в хищении группой лиц по предварительному сговору 20 миллионов рублей. Денежные средства принадлежали МУУП «Теплоэнергоремонт», Лысьвенскому городскому округу и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». По версии следствия, деньги были похищены путем завышения стоимости услуг по обслуживанию систем водоотведения в период с 5 марта 2013 года по 30 июня 2016 года. Подсудимые свою вину не признают. Изучив материалы уголовного дела и рассмотрев доводы сторон, судья вынес постановление вернуть дело в прокуратуру с формулировкой «для устранения препятствий его рассмотрения судом», сообщили нам в Лысьвенском городском суде.
Напомним, это был уже второй судебный процесс по данному уголовному делу. Первый закончился передачей дела на дополнительное расследование.
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