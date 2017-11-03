Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми вспомнили юного дзюдоиста Александра Смелова

В Перми презентовали новый школьный спортзал →

Экс-глава Лысьвы попал на скамью подсудимых

смотреть видео

Рихтер в суде

В Лысьве на скамью подсудимых попал бывший глава города Сергей Рихтер. Цена вопроса со стороны следствия – 15 млн рублей. Как озвучило обвинение, эти деньги Рихтер получил с городских сетей водоснабжения, получая по контрактам сверх положенного.

Каждый раз, доставая из почтового ящика новую квитанцию за ЖКХ, Татьяна Волыгина ожидает сюрприза. До сих пор удивляется, почему за квартиру в Лысьве платят больше, чем дети в Екатеринбурге, при этом площадь там существенно больше.

Татьяна Волыгина: "Если мы вдвоем живем, и за общие коммунальные услуги у нас в зимние месяца выходит по 8-9 тысяч".

Куда уходят деньги за коммунальные платежи в Лысьве, можно понять в городском суде. Сегодня здесь в качестве обвиняемого экс-глава города Сергей Рихтер. В свое время был осужден на 4 года условно за злоупотребления должностными полномочиями. После этого руководил Лысьвенской сетевой компанией - к этому времени у государственного обвинения и возникли вопросы.

суд

Дмитрий Красноперов, прокурор отдела прокуратуры Пермского края: "Рихтер, будучи руководителем Лысьвенской сетевой компании, а Сидоров, будучи руководителем МУП «Теплоэнергоремонт», похитили денежные средства путем завышения стоимости услуг по обслуживанию систем водоотведения, таким образом было похищено 15 миллионов 700 тысяч рублей".

В качестве потерпевшей стороны в деле указана администрация Лысьвы и «Газпром». Однако сам Сергей Рихтер настаивает на своей невиновности. 15 миллионов - это прибыль компании за последние 4 года, и ни о каком хищении не может быть и речи.

Рихтер

Сергей Рихтер отмечает: "Я считаю, что это незаконно, надумано и какая то заказуха. Сначала было 111 млн, сегодня 15, завтра будет 5, послезавтра 500 рублей - мы и понять не можем, из чего эта сумма сложилась".

Дорога из администрации в Лысьвенский городской суд, похоже, проторена. Здесь же слушается дело другого экс-главы города Виталия Шувалова. Ущерб по этому делу для бюджетов разных уровней составляет уже 66 миллионов рублей.

По версии следствия, мэр подписал разрешение на ввод в эксплуатацию нескольких домов по программе расселения ветхого и аварийного жилья. Только жить в таких помещениях оказалось невозможно. Что касается Сергея Рихтера, то на рассмотрение дела в 40 томов уйдет еще не один месяц. Максимальный срок наказания по статье обвинения - до 10 лет лишения свободы.        

 

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 03.11.2017 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми вспомнили юного дзюдоиста Александра Смелова

На маяк: форма и политика света

Гражданские сезоны: пермские дни памяти

В Перми установят памятник актеру Георгию Буркову

В приемной президента России вручили паспорта

Пермские фигуристы завоевали золото Кубка России

Коммунальный мост отметил 50-летие

Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения

Trade-in: успевайте выгодно обменять автомобиль

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми вспомнили юного дзюдоиста Александра Смелова

В Перми презентовали новый школьный спортзал →

Обратите внимание

в Перми

В Перми презентовали новый школьный спортзал

Депутаты Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района.
смотреть видео читать03.11.2017 в 09:39
Метки: в Перми, Экономика, Власть, Образование

В Перми вспомнили юного дзюдоиста Александра Смелова

Почтить память юного спортсмена на краевой турнир пришли его друзья, тренеры, одноклассники и учителя.
смотреть видео читать02.11.2017 в 18:06
Метки: в Перми, Спорт, Общество

На маяк: форма и политика света

Участник новой выставки «На маяк: форма и политика света» Миша Кубалль рассказал о своей работе в музее PERMM.
смотреть видео читать02.11.2017 в 17:46
Метки: в Перми, Культура, Общество

Гражданские сезоны: пермские дни памяти

В центре городской культуры открылась выставка, посвященная истории пермских политлагерей с 1972 по 1992 годы.
смотреть видео читать02.11.2017 в 17:23
Метки: в Перми, Культура, Общество

Россия выбирает Народного участкового

Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017».
читать02.11.2017 в 16:54
Метки: в Перми, Общество, В России

В России

Россия выбирает Народного участкового

Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017».
читать02.11.2017 в 16:54
Метки: в Перми, Общество, В России

Удача на даче: готовим розы к зиме

Как уберечь колючую королеву от лютых морозов?
смотреть видео читать02.11.2017 в 15:46
Метки: в Перми, В России, Общество

Такой разный Евгений Тверетинов

Герой программы - главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов..
смотреть видео читать02.11.2017 в 15:03
Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»

Солисты Московского театра Новая опера Алексей Татаринцев и Василий Ладюк научились стряпать посикунчики и пирожки с пистиками.
смотреть видео читать02.11.2017 в 14:25
Метки: в Перми, Общество, В России, Культура

На Урале снимают фильм «Времена детства»

2 ноября с 13:00 в Краснокамском краеведческом музей пройдут съемки эпизода «В коммунальной квартире, 1944 год».
читать02.11.2017 в 12:02
Метки: в Пермском крае, В России, Кино, Культура
Лента новостей RSS каналы

В Перми презентовали новый школьный спортзалВ Перми презентовали новый школьный спортзал

Экс-глава Лысьвы попал на скамью подсудимыхЭкс-глава Лысьвы попал на скамью подсудимых

Вести Кудымкар 01.11.2017Вести Кудымкар 01.11.2017

В Перми вспомнили юного дзюдоиста Александра СмеловаВ Перми вспомнили юного дзюдоиста Александра Смелова

На маяк: форма и политика светаНа маяк: форма и политика света

Гражданские сезоны: пермские дни памятиГражданские сезоны: пермские дни памяти

Россия выбирает Народного участковогоРоссия выбирает Народного участкового

Погода стала причиной сложной дорожной обстановкиПогода стала причиной сложной дорожной обстановки

В Перми установят памятник актеру Георгию БурковуВ Перми установят памятник актеру Георгию Буркову

Удача на даче: готовим розы к зимеУдача на даче: готовим розы к зиме

В приемной президента России вручили паспортаВ приемной президента России вручили паспорта

Такой разный Евгений ТверетиновТакой разный Евгений Тверетинов

Пермские фигуристы завоевали золото Кубка РоссииПермские фигуристы завоевали золото Кубка России

ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»

Коммунальный мост отметил 50-летиеКоммунальный мост отметил 50-летие

Поставим памятник деревнеПоставим памятник деревне

От льна долгунца - до полотнаОт льна долгунца - до полотна

Чудеса не за горамиЧудеса не за горами

На Урале снимают фильм «Времена детства»На Урале снимают фильм «Времена детства»

Следи за знаками: В России изменили правила кругового движенияСледи за знаками: В России изменили правила кругового движения

Trade-in: успевайте выгодно обменять автомобильTrade-in: успевайте выгодно обменять автомобиль

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился

Миллион за работу в сельской школеМиллион за работу в сельской школе

В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евроВ Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

В крае оптимизируют работу поликлиникВ крае оптимизируют работу поликлиник

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru