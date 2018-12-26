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В Прикамье утвержден тариф на вывоз мусора

мусор

Региональная служба по тарифам Пермского края утвердила тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (бытового мусора) для единого оператора ПКГУП «Теплоэнерго» в размере 3 840 рублей за тонну. Тариф начнет действовать с 1 января 2019 года, а первые «платежки» жители получат в феврале будущего года, сообщили в РСТ.

Ежемесячная плата для жителей будет определяться, исходя из нормативов накопления мусора, также утвержденного Региональной службой по тарифам. Для многоквартирных домов норматив составляет 10,6 кг на кв. метр в год. Для индивидуальных жилых домов норматив – 224 кг на одного проживающего в год. Таким образом при площади квартиры в 50 кв. метров сумма ежемесячного платежа составит около 169 рублей. В частном секторе ежемесячный платеж с одного проживающего составит около 71,6 рублей.

Для дополнительной социальной поддержки граждан, имеющих право на льготы, и прежде всего для многодетных семей, в 2019 году «Теплоэнерго» будет выставлять квитанции не более двум проживающим в частном доме. Таким образом, максимальный месячный платеж одного домовладения составит порядка 143 рублей.

Как отмечают в региональной службе по тарифам, в среднем увеличение коммунальных платежей в регионе не превысит 4%, при этом значительно повысится качество услуг. Жители и раньше платили за вывоз мусора, но в составе содержания жилого фонда. Вопрос заключалась в том, что управляющие компании и ТСЖ были вынуждены оплачивать по остаточному принципу, в результате чего образовывались долги и задержки с вывозом мусора. С 1 января вывоз мусора будет осуществляться регулярно, жители получат возможность контролировать эту услугу, заявили в РСТ. 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Экономика, Общество, Деньги

Опубликовано: 26.12.2018 в 15:52 в рубрике - Новости T7-inform

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