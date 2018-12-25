В Соликамске арестовали всех четверых подозреваемых по делу о пожаре в шахте

В Соликамском городском суде сегодня рассматривалось ходатайство следствия об избрании меры пресечения четырем сотрудникам подрядной организации «УС-30», проводившей строительные работы на руднике СКРУ-3 «Уралкалия». Обвинение предъявлено горным мастерам Андрею Купришкину и Игорю Чукаев, а также начальнику участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максиму Канищеву и начальнику объекта Андрею Артюхину. Всех их заключили под стражу на срок в 1 месяц и 29 суток. Обвиняемые будут содержаться в соликамском СИЗО.

Напомним, по факту гибели 9 человек при пожаре в строящейся шахте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек».