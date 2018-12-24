В Пермском крае день траура, скорби, тишины

В Пермском крае сегодня объявлен траур по трагическим событиям в Соликамске. Здесь в строящемся шахтном стволе погибли 9 человек.

Тела погибших поднимают на поверхность под покровом ночи. Это стало еще одним испытанием для спасателей, которым теперь пришлось в обратном порядке преодолевать завалы, но теперь со страшной ношей в руках. 16 часов подряд звенья горноспасателей, одно за другим, рискуя собственной жизнью, отправлялись в огонь и дым. Вслед за ними все Прикамье верило в счастливое спасение. Журналисты на 30- градусном морозе ждали огнеборцев у выхода из подземелья, чтобы тут же передать всем хоть что-то обнадеживающее.

Попыток прорваться на площадку, где предположительно находятся люди, спасатели не прекращали всю ночь. Но получилось только на рассвете. И тут стали сбываться самые страшные прогнозы.

Вначале нашли только два тела. Но и этого было достаточно, чтобы осознать масштабы трагедии. К концу дня в воскресение уже можно было делать официальное заявление.

Андрей Бабинцев, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Все усилия были направлены на спасение жизни и здоровья, но, к сожалению, все 9 обнаружены без признаков жизни".

Родственники погибших строителей были извещены о пожаре сразу же. Тяжелую весть о гибели близких те из них, что живут в Соликамске, встретили в стенах рудоуправления. Но не верили, пока тела не подняли наверх. Шахтерские Соликамск и Березники в это время как никогда ощутили свою солидарность. Сегодня цветы весь день несут к специально созданному стенду с фамилиями погибших. А накануне люди устроили импровизированный мемориал прямо у турникетов проходной третьего рудоуправления.

Злополучный ствол, заложенный много лет назад, сняли с консервации в декабре прошлого года. За очень сложную работу по его доделке взялась вполне солидная компания УС-30 со штаб-квартирой в Башкортостане. Однако среди девятерых мужчин, попавших в огненную ловушку, лишь трое оттуда. Еще один строитель приехал из Краснодарского края, остальные - жители Прикамья.

Андрей Ковтун, министр общественной безопасности Пермского края: "5 человек – жители Пермского края. Трое из Соликамска, один из поселка Сараны, один из Уинского района".

Ответственность за произошедшее представители компании УС-30 с себя не снимают. И обещают всеобъемлющую материальную помощь.

Андрей Максимов, руководитель ФГУП «УС-30 СМУ-680»: "Будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счет предприятия. И в зависимости от того, есть или нет иждивенцы у наших работников, на каждого иждивенца будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год".

Уголовное дело передано в ведение центрального аппарата Следственного комитета России. Задержаны в качестве подозреваемых два горных мастера, начальник участка и начальник всего объекта - все сотрудники "УС-30". Есть основания полагать, что погибшие строители задохнулись в дыму, хотя должны были иметь специальные дыхательные устройства. О том, как быстро погибли люди, следователям быть может расскажут вот эти свидетельства машиниста, переданные журналистам представителем Ростехнадзора.

Станислав Мацов, заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора: "Был только сигнал о том, что у нас загорание - и связь прервалась, больше никаких сигналов не было. Она опустила бадью. По приезде ВКСЧ, к сожалению, подняли бадью, она уже была в копоти и так далее".

Еще один большой вопрос, что горело в шахте и как произошло воспламенение. Быстрых ответов не нашлось. Расследование будет тщательным и кропотливым.

Утром родственники опознали тела всех погибших. Следователи разрешили проводить похороны. Прощание с пятью соликамцами будет общим и пройдет, скорее всего, в среду.