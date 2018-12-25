Варианты поддержания работоспособности ИТ-инфраструктуры на предприятии

Многие современные предприятия имеют определенную специфику работы, связанную с задействованием техники, серверного оборудования, профильного ПО и целой ИТ-инфраструктуры. Наиболее популярным вариантом поддержания работоспособности всей материально-технической базы является ИТ-аутсорсинг, например, https://www.it-lite.ru/it-uslugi/it-autsorsing.

Делегирование обязанностей по ремонту, настройке и профилактике всей инфраструктуры имеет целый ряд преимуществ. Многие типовые задачи можно решить очень быстро в удаленном режиме. Телефонные консультации или удаленная помощь может решить до 80% типовых сложностей на предприятии. Услуги аутсорсинга, подробнее о которых можно узнать тут, предлагают различные режимы работы технической поддержки, вплоть до формата 24/7. Так как 80% проблем можно решить в удаленном режиме, аутсорсинг значительно выгоднее и целесообразнее, чем содержать штат сотрудников.

Комплекс услуг

На предприятии всегда есть штат техники, серверного оборудования или периферийных устройств. Компании могут опционально выбирать количество обслуживаемой техники и формат помощи. Аутсорсинг компании могут предоставлять свои услуги как удаленно, так и с выездом на предприятие. Также возможна комбинированная помощь. Специалисты аутсорсинг поддержки проводят регулярную профилактику ПО и техники, позволяя избежать неожиданных поломок или выхода из строя целых программных комплексов в неожиданных момент.

Клиенты получают:

-круглосуточную поддержку;

- решение задач любой сложности;

- минимизацию простоев;

- сокращение издержек предприятия;

- автоматизацию множества задач.

К вариантам поддержания работоспособности ИТ-инфраструктуры на предприятии также относится регулярное резервное копирование данных. В ходе работ всегда есть небольшой процент вероятности технического или программного сбоя. Целый комплекс происшествий может привести к утрате ценного объема информации, жизненно необходимого для работоспособности компании.

Резервное копирование на регулярной основе и наличие шаблонов восстановления данных облегчает устранение последствий любого сбоя и минимизирует ущерб от простоя компании. Аутсорсинг компании могут проводить регулярную профилактику парка техники, модернизировать инфраструктуру, настраивать программную защиту ПК и сетей. Поддержка серверов и облачных решений также важна.

Содержание штатных специалистов не всегда оправдано. В случае с типовыми нуждами и нюансами работы предприятия, проще делегировать заботы об ИТ-инфраструктуре сторонней организации. Это сократит расходы и повысит эффективность, ввиду большого штата специалистов в аутсорсинг компании.