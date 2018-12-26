Спустя 20 лет заказчик убийства предстанет перед судом

В Губахе предстанет перед судом 49-летний мужчина, которого разыскивали 20 лет. По версии следствия, в ночь на 16 ноября 1997 года 28-летний местный житель в ходе драки на почве возникших личных неприязненных отношений руками задушил 20-летнего знакомого. С целью сокрытия следов совершенного убийства тело убитого молодого человека он сбросил в реку Косьва. Он же, в апреле 1998 года, испытывая личную неприязнь к 42-летнему местному жителю, решил его убить. Совершить убийство предложил своим троим знакомым из города Гремячинска Пермской области за денежное вознаграждение. После этого, обвиняемый, действуя как организатор особо тяжкого преступления, неоднократно встречался со своими знакомыми для обсуждения деталей совершения убийства, передал им огнестрельное оружие, предоставил квартиру для жилья. 30 апреля 1998 года трое соучастников, действуя по найму, вооружившись одноствольным охотничьим ружьем и боеприпасами к нему, на автомобиле приехали к дому потерпевшего. Один из них остался в подъезде наблюдать за окружающей обстановкой, двое других вошли в квартиру, где один из соучастников с близкого расстояния, в присутствии взрослого сына потерпевшего, выстрелил в мужчину из охотничьего ружья, причинив открытое огнестрельное дробовое ра­нение головы, от которого он скончался на месте.

В течение года преступления были раскрыты. В 1998 и 2001 годах исполнитель и двое пособников убийства по найму были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Организатор убийства по найму более 20 лет скрывался от органов предварительного следствия. В июне 2018 года он был задержан в Московской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Материалы уголовного дела направлены в суд.