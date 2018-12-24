СК России: родственникам погибших на шахте в Соликамске выданы разрешения на захоронение

В Пермском крае завершена процедура опознания погибших в шахте. Как сообщатся на официальном сайте Следственного комитета России, сегодня все 9 человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение. Сегодня в Пермском крае объявлен траур по погибшим (пятеро - жители Пермского края, двое - жители Башкортостана и один - из Краснодарского края).



Расследование трагедии продолжается. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ на строящемся стволе горнорудной шахты, повлекшем гибель 9 человек на шахте стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края. По данным следствия, утром 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края при производстве работ произошло задымление. В шахте в это время находились 9 сотрудников подрядной организации, которые в результате пожара погибли. Ход расследования взят руководителем Следственного Комитета России Александром Бастрыкиным на личный контроль.

Кроме того, в СК РФ сообщили о задержании четверых сотрудников подрядной организации ФГУП «Управление строительства-30», которая проводила строительные работы в шахтном стволе рудника СКРУ-3.