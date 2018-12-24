С виновников ДТП с электротранспортом взыскали 200 тысяч рублей
В 2018 году МУП «Пермгорэлектротранс» взыскало около 200 тысяч рублей с виновников простоев электротранспорта. Средства взыскивались как с виновников ДТП с участием трамваев и троллейбусов, так и с виновников ДТП, произошедших на пути следования электротранспорта. Средства взыскиваются при простое электротранспорта свыше 30 минут. В среднем ущерб от одного ДТП на пути следования электротранспорта составляет около 10 тысяч рублей. Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс» за 11 месяцев работы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество случаев простоя снизилось на 30%.
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