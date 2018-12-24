Пермская прокуратура проведет «прямую линию» по профилактике бытового насилия и незаконному обороту алкоголя

25 декабря прокуратурой Перми совместно с прокуратурами районов города с 10:00 до 13:00 проведут «прямую линию» по вопросам профилактики семейно-бытового насилия, противодействия незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Телефоны «прямой линии»:

- прокуратура Перми: 217-51-32;

- прокуратура Свердловского района: 244-38-98;

- прокуратура Индустриального района: 228-06-20;

- прокуратура Мотовилихинского района: 267-50-25;

- прокуратура Кировского района: 283-80-34;

- прокуратура Ленинского района: 212-93-24;

- прокуратура Орджоникидзевского района: 275-10-03, 275-10-23, 275-10-20;

- прокуратура Дзержинского района: 246-68-98.

Граждане могут обратиться с вопросами об ответственности за семейно-бытовое насилие, незаконный оборот алкогольной и спиртосодержашей продукции, профилактических мерах в данных сферах и другим вопросам.

В «прямой линии» примет участие помощник прокурора Перми, помощники прокуроров районов города.