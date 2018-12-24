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Пермская прокуратура проведет «прямую линию» по профилактике бытового насилия и незаконному обороту алкоголя
25 декабря прокуратурой Перми совместно с прокуратурами районов города с 10:00 до 13:00 проведут «прямую линию» по вопросам профилактики семейно-бытового насилия, противодействия незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Телефоны «прямой линии»:
- прокуратура Перми: 217-51-32;
- прокуратура Свердловского района: 244-38-98;
- прокуратура Индустриального района: 228-06-20;
- прокуратура Мотовилихинского района: 267-50-25;
- прокуратура Кировского района: 283-80-34;
- прокуратура Ленинского района: 212-93-24;
- прокуратура Орджоникидзевского района: 275-10-03, 275-10-23, 275-10-20;
- прокуратура Дзержинского района: 246-68-98.
Граждане могут обратиться с вопросами об ответственности за семейно-бытовое насилие, незаконный оборот алкогольной и спиртосодержашей продукции, профилактических мерах в данных сферах и другим вопросам.
В «прямой линии» примет участие помощник прокурора Перми, помощники прокуроров районов города.
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