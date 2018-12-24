Уголовное дело о пожаре на шахте в Соликамске: задержаны четыре человека
В связи с трагедией на шахте в Соликамске официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации, куда передано уголовное дело, сообщает о задержании в качестве подозреваемых четырех сотрудников компании "УС-30".
Уголовное дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.
Задержаны горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта Андрей Артюхин. Ход расследования поставлен руководителем Следственного Комитета России Александром Бастрыкиным на личный контроль.
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