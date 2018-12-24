Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Второй мультиплекс появился в Губахе, Кизеле, Александровске, Чермозе и Добрянке

второй мультиплекс

24 декабря Пермский радиотелевизионный передающий центр РТРС начал тестовую трансляцию второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения в городах Кизел, Александровск, Губаха, Чермоз, Добрянка и поселке

Юго-Камский. Встречать Новый год с двадцатью бесплатными телеканалами в цифровом качестве смогут более чем 140 тыс. телезрителей.

В Кизеле, Александровске, Губахе и Чермозе второй мультиплекс доступен к просмотру на 46 ТВК. В пос. Юго-Камский и г. Добрянка телеканалы: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ» доступны на 49 ТВК.

В Пермском крае построены и действуют 54 цифровые радиотелевизионные передающие станции.Если телезрителю уже доступны программы первого мультиплекса (через цифровую приставку или современный телевизор с поддержкой DVB-T2), то для просмотра программ второго мультиплекса никакого дополнительного оборудования не потребуется. Достаточно на имеющемся приемном оборудовании запустить функцию автоматической настройки каналов, либо в режиме ручного поиска настроить телевизор (приставку) на соответствующий телевизионный канал второго мультиплекса. Информацию о частотных каналах можно получить на сайте www.rtrs.ru или на бесплатной горячей линии РТРС: 8-800-220-20-02.

Напомним, ранее второй мультиплекс стал доступен в 15 районах Прикамья.

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 24.12.2018 в 10:45 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Обнаружены тела девяти погибших при пожаре в Соликамске

Пожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочих

Пожар на шахте в Соликамске: «шансы спасти людей стремятся к нулю»

Оперативный штаб: в Соликамске продолжаются спасательные работы

В «Уралкалии» назвали возможную причину пожара в шахте в Соликамске

ЧП в Соликамске: очередная попытка спасти людей из горящей шахты не удалась

Пожар на шахте в Соликамске: попытки спасти людей продолжаются

9 человек оказались заблокированы в шахте Соликамска

В Новогоднюю ночь будет закрыто движение транспорта на площади перед Театром-Театром


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Обратите внимание

в Перми

В Кизеле, Губахе и Добрянке запускают второй мультиплекс

Жители этих городов получат доступ к 20 каналам цифрового бесплатного эфирного телевидения.
24.12.2018 в 11:22

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В Перми проверят несанкционированные железнодорожные переходы

Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции Перми проведут рейд по профилактике травматизма.
24.12.2018 в 10:55

Метки: в Перми, Общество

На Чусовском мосту ограничено движение

Ограничение движения вызвано выходом из строя элементов конструкции деформационного шва под 14-й опорой.
24.12.2018 в 10:05

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Вести Пермь. События недели 23.12.2018

Обзор главных новостей Пермского края.
24.12.2018 в 09:15

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Губернатор: семьям погибших шахтеров окажут всестороннюю помощь

22 декабря в результате пожара в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 компании Уралкалий погибли 9 человек.
24.12.2018 в 08:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

О возможных причинах возгорания, попытках спасения людей и материальной помощи семьям погибших - сюжет программы «Вести Пермь. События недели».
23.12.2018 в 20:49

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Губернатор объявил днем траура 24 декабря
23.12.2018 в 14:10

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

Обнаружены тела девяти погибших при пожаре в Соликамске

В Соликамске отменены культурно-развлекательные мероприятия
23.12.2018 в 11:50

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий

9 человек оказались заблокированы при пожаре на шахте в Соликамске. Было предпринято шесть попыток спасти людей.
23.12.2018 в 10:07

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Пожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочих

По словам спасателей, шансов найти людей живыми нет.
23.12.2018 в 04:58

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Лента новостей RSS каналы

В Кизеле, Губахе и Добрянке запускают второй мультиплексВ Кизеле, Губахе и Добрянке запускают второй мультиплекс

В Перми проверят несанкционированные железнодорожные переходыВ Перми проверят несанкционированные железнодорожные переходы

Второй мультиплекс появился в Губахе, Кизеле, Александровске, Чермозе и ДобрянкеВторой мультиплекс появился в Губахе, Кизеле, Александровске, Чермозе и Добрянке

Коми-Пермяцкому телевидению исполняется 25 летКоми-Пермяцкому телевидению исполняется 25 лет

На Чусовском мосту ограничено движениеНа Чусовском мосту ограничено движение

Между Березниками и Соликамском открыли новый участок дорогиМежду Березниками и Соликамском открыли новый участок дороги

Вести Пермь. События недели 23.12.2018Вести Пермь. События недели 23.12.2018

Губернатор: семьям погибших шахтеров окажут всестороннюю помощьГубернатор: семьям погибших шахтеров окажут всестороннюю помощь

Противодействие коррупции: прямая линия в прокуратуреПротиводействие коррупции: прямая линия в прокуратуре

Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшимТрагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахтеВ Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

24 декабря - день траура в Пермском крае24 декабря - день траура в Пермском крае

Обнаружены тела девяти погибших при пожаре в СоликамскеОбнаружены тела девяти погибших при пожаре в Соликамске

Пожар на шахте в Соликамске: хроника событийПожар на шахте в Соликамске: хроника событий

Пожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочихПожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочих

Пожар на шахте в Соликамске: «шансы спасти людей стремятся к нулю»Пожар на шахте в Соликамске: «шансы спасти людей стремятся к нулю»

Оперативный штаб: в Соликамске продолжаются спасательные работыОперативный штаб: в Соликамске продолжаются спасательные работы

В «Уралкалии» назвали возможную причину пожара в шахте в СоликамскеВ «Уралкалии» назвали возможную причину пожара в шахте в Соликамске

ЧП в Соликамске: очередная попытка спасти людей из горящей шахты не удаласьЧП в Соликамске: очередная попытка спасти людей из горящей шахты не удалась

Пожар на шахте в Соликамске: попытки спасти людей продолжаютсяПожар на шахте в Соликамске: попытки спасти людей продолжаются

9 человек оказались заблокированы в шахте Соликамска9 человек оказались заблокированы в шахте Соликамска

В Перми вынесли приговор лифтёру, по чьей вине погибла женщинаВ Перми вынесли приговор лифтёру, по чьей вине погибла женщина

В Перми представили балет по сказам БажоваВ Перми представили балет по сказам Бажова

Фестивальный дом - место притяжения для взрослых и детейФестивальный дом - место притяжения для взрослых и детей

В Пермском ТЮЗе поставили «Сказки про Ёжика в тумане»В Пермском ТЮЗе поставили «Сказки про Ёжика в тумане»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную