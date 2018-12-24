Второй мультиплекс появился в Губахе, Кизеле, Александровске, Чермозе и Добрянке

24 декабря Пермский радиотелевизионный передающий центр РТРС начал тестовую трансляцию второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения в городах Кизел, Александровск, Губаха, Чермоз, Добрянка и поселке

Юго-Камский. Встречать Новый год с двадцатью бесплатными телеканалами в цифровом качестве смогут более чем 140 тыс. телезрителей.



В Кизеле, Александровске, Губахе и Чермозе второй мультиплекс доступен к просмотру на 46 ТВК. В пос. Юго-Камский и г. Добрянка телеканалы: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ» доступны на 49 ТВК.

В Пермском крае построены и действуют 54 цифровые радиотелевизионные передающие станции.Если телезрителю уже доступны программы первого мультиплекса (через цифровую приставку или современный телевизор с поддержкой DVB-T2), то для просмотра программ второго мультиплекса никакого дополнительного оборудования не потребуется. Достаточно на имеющемся приемном оборудовании запустить функцию автоматической настройки каналов, либо в режиме ручного поиска настроить телевизор (приставку) на соответствующий телевизионный канал второго мультиплекса. Информацию о частотных каналах можно получить на сайте www.rtrs.ru или на бесплатной горячей линии РТРС: 8-800-220-20-02.

Напомним, ранее второй мультиплекс стал доступен в 15 районах Прикамья.